Deprem bölgesi ayağa kalkıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:"11 İLDE İNŞA VE İHYA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR""2024 sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45'i,ni tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir. Bir yandan da şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugün 11 ilde 174 ayrı alanda 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle inşa ve ihya çalışmalarımız sürüyor. Toplamda 155 bin 124 konut ve iş yerine hak sahibi depremzede kardeşlerimize teslim ettik."ŞEHİRLERİMİZİ ESKİSİNDEN DAHA GÜVENLİ HALE GETİRENE KADAR DURMADAN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"Hak sahibi olan vatandaşlarımızın konutlarının tamamının inşaatına başladık.Böylece 11 ilimizde 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerimize teslim etmiş oluyoruz. 2025 yılı sonunda Malatya'da 68 bin 726 konutu teslim edeceğiz. 11 ilde 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha güzel, güvenli hale getirene kadar durmadan çalışmayı sürdüreceğiz.Toplam uzunluğu 53,5 km olan Malatya Çevre Yolunun çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Projemizin ikinci kısmını bugün hizmete açıyoruz. Yolumuzun 38 kilometresi tamamlanmış oldu. 15.3 kilometrelik son kesimin çalışmaları da devam ediyor. Çok sayıda yol projemiz var, onları da tamamladıkça sizlerin hizmetine sunacağız."