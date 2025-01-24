Baba ile oğlunu öldürmüştü! Burdur'daki katliamın nedeni ortaya çıktı: Cinayet sonrası eşine mesaj atmış...

Burdur'daki olay, 3 Eylül 2024'te saat 19.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Kızıllı, alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. Ramazan Tin olay yerinde, Muharrem Tin hastanede hayatını kaybetti. Otomobili ile kaçan Metin Kızıllı, Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalandı.Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Metin Kızıllı'nın elinde tüfekle baba- oğula doğru koştuğu, önce Ramazan Tin'e, sonra oğlu Muharrem Tin'e ateş ettiği, ardından otomobiline binip uzaklaştığı anlar yer aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Metin Kızıllı hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Kızıllı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açıldı.İddianamedeki ifadesinde Kızıllı, 215 bin liraya sattığı otomobilden kalan 30 bin lira alacağının zamanında ödenmemesi nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntıdan cinayeti gerçekleştirdiğini anlattı. Metin Kızıllı'nın Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'i öldürdükten sonra eşine 'Canım ailem, canım karıcım, annecim, babacım, canım çocuklarım, hepinizden çok çok özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim. Hakkınızı helal edin.Beni affetmeyeceğinizi biliyorum. Son çarem buydu. Beni sıkıntıya soktular, dolandırdılar. Beni dolandırdıkları için durumum kötüleşti. Son çarem buydu. Bunu bana yapanları öldürdüm. Sizden çok özür diliyorum. Belki biraz sonra kendimi öldüreceğim. Lütfen beni affedin' şeklinde sesli mesaj attı.Kızıllı, ifadesinde ise şunları yer aldı:'Olaydan yaklaşık 6 ay önce eşimin üzerine kayıtlı otomobili satmak için Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin ile 215 bin liraya anlaştık. 160 bin lira ödediler. Kalan 45 bin lirayı istediğimde bahaneyle ödemeyi geciktirdiler. Zor durumda olduğumu söyleyip, çocuklarımın kuru ekmek yediği fotoğrafı attım. Bunun üzerine 5 bin lira gönderdiler. 10 gün sonra başka ödeme yapılmayınca 'Benim tanıdığım bazı kişiler var. Bunlar sokak çocuklarına sigara aldırarak aracına molotof atar, dükkanını yaktırırlar' şeklinde mesaj attım. Bunun üzerine 5 bin lira daha gönderdiler.