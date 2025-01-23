Pakistan Başbakanı Şerif'ten Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziyelerini ve Türkiye'ye desteklerini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.Görüşmede Pakistan Başbakanı, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili taziye dileklerini ve Türkiye'ye desteklerini ifade etti.