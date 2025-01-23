Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı.Para Politikası Kurulu, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.Merkez Bankası, aralık ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekmiş, böylece 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gidilmişti.EKONOMİSTLER İNDİRİM ÖNGÖRÜYORPiyasalarda beklentiler faiz indirim döngüsünün 250 baz puan ile devam edeceği yönünde...Politika faizinin yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesi bekleniyor.Ekonomistler yıl sonunda politika faizinin yüzde 30 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyor.Bankacılara göre piyasalarda 2025 sonuna kadar 17,5 puan faiz indirimi fiyatlanıyor.Bu beklentiler 2000'li yılların başından beri yapılan en büyük faiz indirimi döngüsüne işaret ediyor.