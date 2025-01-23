Bolu'daki yangın faciasında 12'nci kattan atlamıştı: Şevval Şahin'den acı haber geldi

Geçtiğimiz gün Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 79 canımızı hayattan kopardı.Tüm Türkiye'yi yasa boğan faciadan bir kötü haber daha geldi. Yangının yuttuğu otelde 1,5 ay önce işe başlayan Şevval Şahin, 12'nci kattan atlamıştı.İŞE 1,5 AY ÖNCE BAŞLAMIŞTI: CANINI KURTARABİLMEK İÇİN 12'NCİ KATTAN ATLADIKaldığı odanın penceresinden atladıktan sonra ağır yaralanan genç kız, sağlık ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Şahin'in tedavisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde sürüyordu.KAHREDEN HABER GELDİ...Yoğun bakımda tedavisi süren Şahin'den gece saatlerinde kahreden haber geldi.Şevval Şahin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.BABASIYLA KONUŞURKEN ATLAMAYA KARAR VERDİŞevval Şahin'in yangın sırasında Bartın'da esnaflık yapan babası Erdal Şahin'i görüntülü aradığı öğrenilmişti.Şahin'in pencereden atlama kararını, babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıkmıştı.