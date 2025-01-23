Adana'da deprem! AFAD verileri açıkladı
Adana'da 3,0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 7 km altında meydana geldi.
Adana'da saat 12.21'de deprem oldu. AFAD, Adana'da meydana gelen depremle ilgili verileri paylaştı. Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 3,0 olarak ölçüldü.
AFAD'IN VERİLERİ ŞU ŞEKİLDE...
Adana'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'ın paylaştığı veriler şu şekilde;
Büyüklük 3.0 (ML)
Yer Saimbeyli (Adana)
Tarih(UTC) 23-01-2025 12:21:58
Enlem 37.8197
Boylam 36.2475
Derinlik 7.07 (KM)
AFAD'IN VERİLERİ ŞU ŞEKİLDE...
Adana'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'ın paylaştığı veriler şu şekilde;
Büyüklük 3.0 (ML)
Yer Saimbeyli (Adana)
Tarih(UTC) 23-01-2025 12:21:58
Enlem 37.8197
Boylam 36.2475
Derinlik 7.07 (KM)