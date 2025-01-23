Adana'da deprem! AFAD verileri açıkladı

Adana'da 3,0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 7 km altında meydana geldi.

Adana'da saat 12.21'de deprem oldu. AFAD, Adana'da meydana gelen depremle ilgili verileri paylaştı. Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 3,0 olarak ölçüldü.Adana'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'ın paylaştığı veriler şu şekilde;Büyüklük 3.0 (ML)Yer Saimbeyli (Adana)Tarih(UTC) 23-01-2025 12:21:58Enlem 37.8197Boylam 36.2475Derinlik 7.07 (KM)