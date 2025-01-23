  • USD: 35,59 - 35,66
  • EURO: 37,03 - 37,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adana'da deprem! AFAD verileri açıkladı

Adana'da 3,0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 7 km altında meydana geldi.

Ekleme: 23.01.2025 - 15:54 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:56 / Editör: Fehmi Öztürk
Adana'da deprem! AFAD verileri açıkladıAdana'da saat 12.21'de deprem oldu. AFAD, Adana'da meydana gelen depremle ilgili verileri paylaştı. Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 3,0 olarak ölçüldü.

AFAD'IN VERİLERİ ŞU ŞEKİLDE...
Adana'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'ın paylaştığı veriler şu şekilde;

Büyüklük 3.0 (ML)
Yer Saimbeyli (Adana)
Tarih(UTC) 23-01-2025 12:21:58
Enlem 37.8197
Boylam 36.2475
Derinlik 7.07 (KM)