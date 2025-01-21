Tanju Özcan’ın yalanlarıyla dolu Grand Kartal Otel Yangını

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin olay yerine 40 dakika içinde ulaştığını ifade etti. Ancak Google Maps üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Çivril Bolu İtfaiyesi'nden, Grand Kartal Otel'e ulaşım süresi yaklaşık 55 dakika olarak görünüyor. Bu durum, belediye başkanının verdiği bilginin doğruluğu konusunda soru işaretleri doğurdu. Yangın gibi kritik bir olayda müdahale süresiyle ilgili bu tür çelişkiler, açıklamaların güvenilirliğini sorgulanır hale getiriyor.CHP'li Tanju Özcan, otelin yangın merdiveniyle ilgili bilgi sahibi olmadığını ve ruhsatın bakanlık tarafından verildiğini belirterek, 'Burası bakanlık ruhsatlı, Ruhsatını bizden almadığı için bilmiyoruz,' şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak bu açıklama, yangın güvenliğiyle ilgili belgelerin Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlendiği gerçeğiyle örtüşmüyor. Yangın yeterlilik belgesinin belediyeye bağlı itfaiye birimleri tarafından verilmesi gerektiği bilinirken, başkanın bu konuda bilgi sahibi olmadığını ifade etmesi, sorumluluk konusunda önemli bir çelişki yaratıyor.Grand Kartal Otel yangını, hem müdahale süresi hem de yangın güvenliği belgeleriyle ilgili açıklamalarda ortaya çıkan çelişkiler nedeniyle dikkat çekiyor. İtfaiye müdahale süresi ve yangın güvenliği belgelerinin düzenlenme süreçleriyle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor. Bu çelişkiler, yangınla ilgili sorumlulukların ve olayın detaylarının daha kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerektiğini gösteriyor.Yapılan açıklamalar sonrasında Beyaz Gazete ekibi olarak kamuoyunu bilgilendirmek için Tanju Özcan ile iletişime geçilmek istendi fakat irtibat kurulamadı.