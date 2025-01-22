Fildişi Sahili’nde feci kaza: Kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı

Fildişi Sahili yetkilileri, salı günü ülkede bir yük kamyonu ile bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada en az 17 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.Fildişi Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Ponan-Ouinlo köyünde araçların çarpıştığını bildirdi ancak kazanın nedenini belirtmedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.Ulusal Sivil Savunma Ofisi, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, otobüste 70 kişinin bulunduğunu ve olayda 23 kişinin yaralandığını bildirdi.Acil durum ekiplerinin olay yerinden yayınladığı fotoğraflarda, otobüsün tavanının tamamen çöktüğü ve hasar aldığı görüldü.Bakanlığa göre, Fildişi Sahili'nde bakımsız yollar ve dikkatsiz sürüş nedeniyle kazalar yaygınlaşıyor ve her yıl 1.000'den fazla kişi ölüyor.Geçtiğimiz ay iki minibüsün çarpışması ve alev alması sonucu 26 kişi ölmüş, en az 28 kişi de yaralanmıştı.Yetkililer dikkatsiz sürücülere tedbir olarak geçen yıl, puan tabanlı bir ehliyet uygulaması başlattı. Toplam 12 puan ile başlayan sürücüler ihlallere bağlı olarak puanlarında kademeli bir düşme yaşıyor.Ayrıca, ülkenin ana yollarına suçlulara para cezası kesmek için kameralar yerleştirildi.