Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım!
Fenerbahçe uzun süredir Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yaptığı Milan Skriniar'ı resmi imzaları atmak üzere İstanbul'a getiriyor.
Fenerbahçe adı bir süredir Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Paris Saint-Germain forması giyen Slovak stoper sarı-lacivertliler ile resmi imzaları atmak üzere İstanbul'a geliyor.
Fransız ekibiyle el sıkışan Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldızı bonservisiyle kadrosuna katacak. Skriniar sarı-lacivertli ekipten yıllık 5 milyon euro kazanacak.
Milan Skriniar bu sezon PSG formasıyla 5 maçta toplam 381 dakika görev aldı.
Paris Saint-Germain forması giyen Slovak stoper sarı-lacivertliler ile resmi imzaları atmak üzere İstanbul'a geliyor.
Fransız ekibiyle el sıkışan Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldızı bonservisiyle kadrosuna katacak. Skriniar sarı-lacivertli ekipten yıllık 5 milyon euro kazanacak.
Milan Skriniar bu sezon PSG formasıyla 5 maçta toplam 381 dakika görev aldı.