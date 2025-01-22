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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım!

Fenerbahçe uzun süredir Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yaptığı Milan Skriniar'ı resmi imzaları atmak üzere İstanbul'a getiriyor.

Ekleme: 22.01.2025 - 14:28 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:40 / Editör: Edin Uslu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım!Fenerbahçe adı bir süredir Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Paris Saint-Germain forması giyen Slovak stoper sarı-lacivertliler ile resmi imzaları atmak üzere İstanbul'a geliyor.
Fransız ekibiyle el sıkışan Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldızı bonservisiyle kadrosuna katacak. Skriniar sarı-lacivertli ekipten yıllık 5 milyon euro kazanacak.
Milan Skriniar bu sezon PSG formasıyla 5 maçta toplam 381 dakika görev aldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım!