Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Görüşmenin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Alevi inanç önderlerinden 95 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu Külliye'de kabul etti. Görüşmede Alevi inanç önderi Uğurlu'nun dile getirdiği taleplere Erdoğan'ın olumlu yaklaştığı öğrenildi.ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜRAhmet Uğurlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1 Ocak'ta Erzincan'da düzenlenen Gazze yürüyüşüne önderlik eden Ahmet Uğurlu'ya birlik ve kardeşliğe sağladığı katkılardan ötürü teşekkür ettiği öğrenildi. Uğurlu'nun ise cemevlerine sağlanan destekler ile Alevi kültürünün korunmasına yönelik atılan adımlardan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğu aktarıldı.TALİMAT VERDİUğurlu, Alevi çocukların inançlarını en doğru şekilde öğrenebilmeleri ve gelecek nesillere aktarabilmeleri amacıyla, tıpkı imam-hatip okulları gibi 'dedelik okullarının' kurulmasını arzuladıklarını dile getirdi. Ayrıca her cemevine 2 kontenjan ayrılacak şekilde dede ve zakirlerin maaşa bağlanmasının toplumsal kardeşliği daha da pekiştireceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 temenniye de olumlu yaklaştığı, bu hususta Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya 'konuyu ele almaları' yönünde talimat verdiği öğrenildi.