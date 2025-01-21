Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 673 bin TL ceza kesildi

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) Mut Şefliği ekipleri, sahadaki koruma çalışmaları sırasında jandarma eşliğinde denetim yaptı. Ekiplerin denetim çalışmasında Buruköy Mahallesi Sarıkaya mevkisinde 2 şahsın yasa dışı dişi bir yaban keçisini avladığını belirledi. Yakalanan 2 kişiye ekipler tarafından 673 bin 766 TL cezai işlem uygulandı.Doğayı ve yaban hayatını korumak için ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği, yaban keçisi avlamanın yasak olduğu bildirildi.