Bakan Yumaklı: Arazöz sayımızı yüzde 36 oranında artırdık

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere alınan 65 arazöz ve 8 ilk müdahale aracının Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen teslim törenine katıldı.Yumaklı, söz konusu araçların bugünden itibaren Yeşil Vatanı savunmak için mesai yapacağını belirterek, "Son yıllarda iklim değişikliğinin yıkıcı etkisi tüm dünyayı etkilediği gibi Akdeniz havzasını da etkiledi. Bizim ülkemizin de burada olması hasebiyle iklim değişikliğinden ve küresel ısınmadan nasibini fazlasıyla almış oldu. Bu etkileri azaltmak için yeni normal dediğimiz unsurlara hazırlıklı olmak adına bütün planlamalarımızı yapıyor durumdayız. Bu hazırlıkların başında yangının çıkmasını engellemek adına eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının olduğunu söylemek gerekir. Bizim için çıkan yangınları söndürmekten daha ziyade başarı olarak gördüğümüz yangınların çıkmamasını sağlamak. Dolayısıyla biz şu anda mevsimden de istifade ederek hız kesmeden bütün teşkilatımız; sahada, köylerde, ilçelerde, mezralarda, velhasıl orman yangınlarının başlama potansiyeli olan ya da risk altında olan yerlerde, tıpkı 'tarım sahada' dediğimiz gibi hassas alanlarda arkadaşlarımız bu eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.Bakan Yumaklı, envantere katılacak araçların savunma gücünü daha da artıracağını vurgulayarak, "2022 ve 2023 yıllarında 400 yeni arazözü Yeşil Vatan savunmasında kullanmaya başladık. Ardından geçtiğimiz yıl yine 80 arazözü envanterimize kattık. Böylece kara gücümüzün en etkin unsurlarından olan arazöz sayımızı yüzde 36 oranında artırmış olduk. Bugün envantere gireceklerle beraber arazöz sayımız 1751'e toplam kara aracı sayımız ise 5 bin 264'e ulaşmış olacak. Elbette sadece kara gücüyle yetinmedik. 2002 yılında 73 tondu bizim su atma kapasitemiz; 2024 yılında 438 tona çıkardık. Bunu da rezerv güçlerle birlikte 27 uçak 105 helikopterden oluşan güçlü bir hava filosuyla gerçekleştirdik. Bu alanda yani orman yangınlarıyla mücadele alanında sadece yangın esnasında değil öncesinde ve sonrasında da insansız hava aracı (İHA) kullanan ikinci ülke olduk dünyada. Ve 14 insansız hava aracıyla çok önemli bir güce sahip olduk" dedi.Tarihin en güçlü filosuyla, orman yangınlarıyla mücadele edildiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bu başarıyı rakamlarla desteklememiz gerekirse bazı ülkelerin son 2 yılda orman varlığına göre yanan alanlarının oranlarına bakmak gerekir. Örneğin son iki yılda Kanada'nın orman alanının yaklaşık yüzde 3,12'si yandı. Yunanistan'ın orman alanlarının yüzde 1,37'si yandı. Portekiz'in orman alanlarının yüzde 1,32'si yandı. Türkiye'nin bu konudaki oranı ise yüzde 0,09. Bunu yeterli bulmadığımızı da belirtmek istiyorum. Söz konusu oranı daha da düşürmek, sıfıra yaklaştırmak en büyük hedefimiz. Bunun için de en başta söylediğim gibi hem personel hem de makine ekipman profilimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Teknolojiyi bütün hatlarıyla, bütün süreçlerde kullanmaya devam edeceğiz. Yangınlarla mücadelenin bir savaştan hiçbir farkı yok. Stratejinizin olması gerekir. Yorulmak bilmeyen, acıkmak bilmeyen, size karşı her türlü üstünlüğü olan alevlerin yani düşmanınızın sizin tarafınızdan iyi tespit ve tanınması gerekir. Taktik geliştirmeniz gerekir, cephelerinizi buna göre oluşturmanız gerekir. 'Sadece hava gücümüz olsun başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok' diyemezsiniz. Bunun aksini de 'Sadece kara gücümüz olsun başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok' diyemezsiniz. Her ikisini de bulunduğunuz coğrafyanın ihtiyaçlarına göre, hava şartlarına göre ve diğer şartlara göre yönlendirmek ve planlamak durumundasınız. Her zaman için mutlaka ama mutlaka son noktayı kara gücünüzle koyarsınız. Bu bilinçle hareket etmelisiniz. Tabii bütün bunları kontrol etmek için de yine yeterli donanım ve insan gücüne sahip olmanız gerekir. Nihayetinde bu bir vatan savunması" ifadelerini kullandı.Yangınlardan sonra önemli olan hususun ise yanan ormanların yeniden yeşile kavuşması ve canlılara ev sahipliği yapması olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, "Bu konuda zaman zaman bazı dezenformasyonların, bazı yanıltıcı bilgilerin, hatta Türkiye ile ilgisi ve alakası olmayan görüntülerle toplumumuzun bakışını belli bir yöne yönlendirme çabalarının olduğunu görüyoruz. Herhangi bir şekilde yanan, zarar gören bütün alanların mutlaka ama mutlaka ağaçlandırması yapılıyor. Bu anayasal bir zorunluluk. Ancak bunun dışında da yıllık minimum 500 milyon fide ve fidanın, tohumun toprakla buluşmasını arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar. Ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında ülkemiz Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor" diye konuştu.Bakan Yumaklı, ayrıca "Yangın sezonunu başlayacağını düşündüğümüz mayıs ayının ortalarından itibaren artık en üst seviyede alarm durumuna geçeceğiz" dedi.