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Ankara’da virajı alamayan otomobil direğe çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki direğe çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Ekleme: 20.01.2025 - 10:38 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:43 / Editör: Edin Uslu
Ankara’da virajı alamayan otomobil direğe çarptı: Sürücü hayatını kaybettiKaza, Ankara'nın Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. yönetimindeki otomobil, Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı'ndan İnönü Bulvarı'na dönerken virajı alamayarak refüjdeki direğe çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü A.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara’da virajı alamayan otomobil direğe çarptı: Sürücü hayatını kaybetti