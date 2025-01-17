Hamas: Ateşkes anlaşmasıyla ilgili sorunlar çözüldü

Hamas, ateşkes anlaşmasıyla ilgili sorunların bugün itibarıyla çözüldüğünü duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle ortaya çıkan engeller, arabulucuların çabalarıyla ortadan kalktı." denildi.İsrail'in güvenlik kabinesi, Hamas'la ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere Başbakanlık Ofisi'nde toplandı.İsrail'in güvenlik kabinesi, Hamas'la ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere Başbakanlık Ofisi'nde toplanıyor.İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Güvenlik Kabinesi ve Hükümetin onayı ve ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi beklenirken, rehinelerin serbest bırakılması planlanan çerçeveye göre pazar günü gerçekleştirilecek." ifdeleri yer aldı.