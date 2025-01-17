Bakanlık 4 markayı daha ifşa etti: Zeytinyağı diye bakın ne içirmişler

Vatandaşların sağlığını korumak için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir liste yayımladı. Taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen zeytinyağı markalarının içinden bakın ne çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı taklit ve tağşiş listesi yeniden güncellendi.Daha önceki listelerde sıkça et, kıyma ve peynir gibi ürünler yer alırken, bu kez listede zeytinyağı dikkat çekti.Zeytinyağı sektöründe birçok markanın ürünlerinde tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.Doğal ve kaliteli olduğu iddia edilen zeytinyağlarının, tüketiciyi yanıltan içeriklere sahip olması büyük tepki topladı.İFŞA EDİLEN MARKA VE ÜRÜNLERZEKİ KOÇHAN AYVALIK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) Tohum Yağları Karıştırılması TespitiE.A.T TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ZEYBEK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) Tohum Yağları Karıştırılması TespitiZEKİ KOÇHAN EGE AYVALIK SIZMA ZEYTİNYAĞI (2 LİTRE ) Tohum Yağları Karıştırılması TespitiAKDENİZ ZEYTİNYAĞI GIDA İNŞAAT NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BAHÇEM EGEDEN RİVİERA ZEYTİNYAĞI (5 LİTRE) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti