Antalya'da aranan 176 kişi yakalandı

Antalya'da ekipler, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.Bu kapsamda da İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, son 72 saatte çeşitli suçlardan aranan toplam 176 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.Jandarma Dedektifleri tarafından yapılan çalışmalarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 7 kişi ve 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 30 kişi olmak üzere, farklı suçlardan aranan şüpheliler tespit edilerek yakalandı.