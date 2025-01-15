Sağlık Bakanlığı’ndan e-Nabız açıklaması

Sağlık Bakanlığı veri sızıntısı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, e-Nabız sisteminden, vatandaşların kişisel verilerinin sızdırıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.

Vatandaşların sağlık bilgilerinin yer aldığı e-Nabız sistemine ilişkin veri sızıntısı iddiaları tepkilere yol açtı.



Sosyal medyada ve bazı platformlarda yayılan bu iddialar, kamuoyunda tedirginliğe yol açtı.



Tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.



"İDDİALAR ASILSIZDIR"



Bakanlığın, Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabında yayınladığı metinde şu ifadeler yer aldı:



e-Nabız Sistemi ile ilgili yöneltilen iddialar asılsızdır.

e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır.

Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır.

e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.