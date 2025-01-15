MİT'ten PKK'nın İran yapılanmasına operasyon: İslam Dotkanlou ile koruması 'Şivan Çiya' kod adlı Akam Şahe etkisiz!

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı sayesinde İran uyruklu terörist İslam Dotkanlou'nun Irak'ta Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösterdiğini belirledi.İran Makü'de doğan İslam Dotkanlou'nun 2002 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldığı, daha sonra Türkiye'ye geçerek Diyarbakır ve Bitlis kırsalında birçok eyleme katıldığı belirlendi. 2009 yılında İran Makü, Urmiye ve Mukriyan'da faaliyet yürüten terörist, Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri'nin (YRK) kurucuları arasında yer aldı.Terörist 2020'den itibaren Irak Süleymaniye Pencevin alanındaki Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi'nin sözde Sorumlusu olarak görevlendirildi. Örgüt üst yönetimi tarafından kısa bir dönem Diyarbakır ve Bitlis'te görevlendirildiği sırada Türk güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eylemde bulunan İran uyruklu terörist MİT'in hedef listesine alındı.Sınır ötesinde örgütün üst düzey kadroları ile faaliyet yürüten, sözde Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) kurucusu İslam Dotkanlou'nun koruması İranlı Şivan Çiya kod adlı Akam Şahe'nin de bir dönem İran ve Hakkari'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.Teröristin Türk güvenlik güçlerinin sınır içinde PKK/KCK'ya karşı düzenlendiği operasyonlar sırasında Irak'a kaçtığı ve örgüt yönetimi tarafından Süleymaniye'de görevlendirildiği öğrenildi. MİT, saha ajanları vasıtasıyla PKK/KCK'lı İslam Dotkanlou ve Akam Şahe'nin Pencevi kırsalında faaliyet gösterdiğini belirlemesi üzerine operasyon için hazırlıklara başlandı. Yapılan çalışmaların ardından teröristler Dotkanlou Ve Şahe, MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.