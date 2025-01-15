Adana'da yok artık dedirten olay! Evinden cephanelik çıktı: 'Şok olduk'

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 49 yaşındaki Mehmet D. ve 42 yaşındaki kardeşi Şerif D.'nin oturdukları müstakil evde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kardeşlerin yaşadığı Onur Mahallesi'ndeki ikamete operasyon yapıldı.Müstakil evin merdiven dairesinde bulunan bir valizin içerisinde 11 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 namlusu olmayan tabanca, 2 tabanca gövdesi, 34 şarjör, 14 tabanca parçası ve çelik yelek bulundu.Olayla ilgili Mehmet D. ve Şerif D. gözaltına alındı.Emniyette ifadeleri alınan kardeşlerden Mehmet D.'nin, "Ben Manavgat'ta otelde çalışıyorum, Adana'ya yeni geldim. Valizden silahın çıktığını görünce şok oldum" dediği, Şerif D.'nin ise, "Konuyla asla bir ilgim yok, polisin silahı çıkarttığını görünce şok oldum, silahlar bizim değil" ifadelerini kullandığı öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D. ve Şerif D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.