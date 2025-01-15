ABD TikTok’u yasaklıyor! Yeni dönem kuralları belli oldu: Açık Tarih verildi

ABD'de popüler sosyal medya platformu kısıtlamayla karşı karşıya. The Information'ın salı günü bildirdiğine göre, TikTok, ABD'de pazar günü yasaklanacak.Eğer Yüksek Mahkeme kararı engellemek için bir adım atmazsa, popüler sosyal medya platformuna yönelik federal yasak yürürlüğe girecek ve uygulama ABD'li kullanıcılarının kullanımına kapatılacak.Reuters'a göre, TikTok tüm ABD kullanıcıları için kapanırsa, beklenen sonuç yasanın belirlediğinden biraz farklı olacak. Yasa sadece Apple ve Google'daki uygulama mağazalarında yeni TikTok indirmelerini engelleyecek. Mevcut kullanıcılar sosyal medya platformunu bir süre daha kullanmaya devam edebilecek.Konuya yakın kaynaklar, kısıtlama yürürlüğe girdikten sonra TikTok uygulamasını açmaya çalışan kişilerin, bir web sitesine yönlendirileceklerini ve yasakla ilgili bilgilerin yer aldığı bir mesajla karşılaşacaklarını belirtti.Ayrıca kaynaklar, TikTok'un ABD'li kullanıcılara tüm verilerini indirme seçeneğini sunmayı planladığını bildirdi. Böylelikle kullanıcılar kişisel bilgilerinin kaydını kendilerinde tutabilecekler.ABD Başkanı Joe Biden, geçen yılın nisan ayında TikTok'un sahibi Bytedance'in ülkedeki varlıklarını 19 Ocak 2025'e kadar satmasını istemişti. Biden, eğer satış gerçekleşmezse sosyal medya platformunun ABD çapında bir yasakla karşı karşıya kalmasını sağlayacak bir yasayı da imzalamıştı.Yasağa muhalif kişiler, en azından yasanın yürürlüğe girme tarihinin ertelenmesini talep ediyor. Muhalifler yasağın, hükümetin ifade özgürlüğünü kısıtlamasını engelleyen ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliğini ihlal ettiğini söylüyor.TikTok, geçen ay mahkemeye verdiği dilekçede, yasağın yürürlüğe girmesi durumunda uygulamayı kullanan 170 milyon ABD'linin üçte birinin platforma erişiminin sonlandırılacağını tahmin ettiğini belirtmişti.