AVM’de feci kaza: Havalandırma borularında çalışan işçi hayatını kaybetti

Ankara'da bulunan bir alışveriş merkezinde yaşanan korkunç olayda, havalandırma borularında çalışan işçi S.P., metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenlerin üzerine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çankaya İlçesi Or-An Mahallesi'ndeki bir AVM'de korkunç bir olay yaşandı.Akşam saatlerinde, AVM'nin havalandırma sisteminin bulunduğu tavan arasında çalışan S.P. (50), bastığı zeminin aniden çökmesiyle metrelerce yükseklikten aşağı düştü. İşçi, sert bir şekilde yürüyen merdivenlerin üzerine çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.P., ambulansla hastaneye kaldırıldı.Ancak ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan işçi, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazanın meydana geldiği AVM'de inceleme başlatarak olayla ilgili soruşturma başlattı.