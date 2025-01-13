Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Emevi Camii'ne davet etti

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeye devam ediyor.Bir yandan Suriyeliler ülkelerine dönerken diğer yandan da virane olmuş topraklar eski günlerine döndürülmeye çalışılıyor.Son olarak başkent Şam'ın kalbi Emevi Meydanı'nda Türkiye ve Suriye bayrakları taşıyan bir grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'ye gelmesi için çağrıda bulundu.Suriyeliler, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya'da namaz kıldığımız gibi Emevi Camii'nde de sizinle namaz kılmak istiyoruz” yazılı pankart açtı.