  • USD: 35,42 - 35,48
  • EURO: 36,16 - 36,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Metrelerce yükseklikteki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

Ekleme: 13.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:00 / Editör: Fehmi Öztürk
Metrelerce yükseklikteki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti
Bu sabah saat 10.00 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir mermer üretim firmasında vinç üzerinde çalışan İshak Y., yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Metrelerce yükseklikteki vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İshak Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İshak Y'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.