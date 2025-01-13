Los Angeles yangınlarında son durum: 'Cehennem bu hafta daha da kötüleşecek'
Los Angeles'ta dört ayrı yangın altıncı gününde itfaiyeciler tam da ilerleme kaydetmeye başlamışken kasırga şiddetindeki Santa Ana rüzgarları tekrar belirdi, uzmanlar yangın koşullarıyla ilgili "bu hafta daha da kötüleşecek" açıklaması yaptı. Ölü sayısı 24'e yükseldi, evlerine dönmeye başlayan sakinler tekrar geri gönderildi. Uzmanlara göre "en kötü gün Salı" olacak. İşte ABD'deki yangınlarla ilgili son dakika haberleri...
Uzmanlara göre Güney California'daki orman yangını koşulları önümüzdeki hafta daha da kötüleşecek. İtfaiyeciler en büyük yangınlara karşı ilerleme kaydetmeye başlarken neredeyse kasırga şiddetindeki Santa Ana rüzgarları tekrar etkisini gösteriyor.Fox Hava Tahmin Merkezi Meteoroloğu Cody Braud, The Post'a yaptığı açıklamada "Rüzgarlar artmaya başlayacak. Rüzgar hızları saatte 50-70 mil (yaklaşık 80-112 km) hıza ulaşacak, en kötü günün büyük olasılıkla Salı olacağını tahmin ediyoruz" dedi.İtfaiyeciler Pazar gününe kadar devam eden alevlere karşı bir miktar ilerleme kaydetti, ancak hızlı rüzgarlardan gelen kısa süreli duraklamanın uzun sürmeyeceği konusunda yeni uyarılar gecikmedi.