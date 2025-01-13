Los Angeles yangınlarında son durum: 'Cehennem bu hafta daha da kötüleşecek'

Los Angeles'ta dört ayrı yangın altıncı gününde itfaiyeciler tam da ilerleme kaydetmeye başlamışken kasırga şiddetindeki Santa Ana rüzgarları tekrar belirdi, uzmanlar yangın koşullarıyla ilgili "bu hafta daha da kötüleşecek" açıklaması yaptı. Ölü sayısı 24'e yükseldi, evlerine dönmeye başlayan sakinler tekrar geri gönderildi. Uzmanlara göre "en kötü gün Salı" olacak. İşte ABD'deki yangınlarla ilgili son dakika haberleri...