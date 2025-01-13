Kar yurda giriş yaptı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Sarı kodlu alarm; o ilçelere flaş uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen yağışlı hava yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Edirne ve Kırklareli'nde dün öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'İstanbul'da 17-18 kuzey ilçelerde 20 dereceye varan sıcaklıklar vardı. Dün itibariyle Balkanlardan bir soğuk hava geldi. Bu soğuk hava Marmara bölgesini etkileyecek. Anadolu'yu etkilemeyecek. Marmara bölgesinde kar yağışlarını göreceğiz. Ama İstanbul'un içinde kar yok. Yani bu sistemde kar gelmeyecek. Ama kapısına kadar geliyor.Yani Çatalca'nın yükseklerine, Silivri'nin yükseklerine, Uludağ'a, Kocaeli'nin yükseklerindeki Keltepe, Balıkesir'e buralarda kar yağışı görülecek. Özellikle bu gece ve yarın Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar, alçak kesimlerinde karışık yağmur görülecek. Dolayısıyla İstanbul'un kapılarına kadar geliyor ama maalesef İstanbul kapılarını açmıyor kar. İstanbul'un kapısını kuvvetli yağmur açıyor. Yağmur iki gündür kuvvetli, yarın da yağmur devam ediyor.KAR NERELERE YAĞACAK?Prof. Dr. Şen, 'Kar yağışı İstanbul'da yok ama Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey doğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kar yağışı önümüzdeki hafta içerisinde devam edecek. Bu kar yağışının çok kuvvetli olmayacağını tahmin ediyorum ama yine de kar yağışı görülecek. Bunun yanında Hakkari civarında bugün bir kar yağışı var, o da önemli bir kar yağışı.