İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ verileri açıkladı
Geçtiğimiz haftalarda kuraklık alarmı veren İstanbul barajlarındaki son durumu İSKİ açıkladı.Yağışların etkisiyle birlikte debisi yükselen barajların doluluk oranı yüzde 40'ı geçti.
Bir dönem alarm veren İstanbul barajları yağışın da etkisiyle yükselmeye başladı.
İSKİ baraj doluluk oranları artan yağışla birlikte takip ediliyor. 13 Ocak itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu henüz belli değil. 12 Ocak itibarıyla oran yüzde 42,1.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:
"Ömerli yüzde 46,02
Darlık yüzde 37,87
Elmalı yüzde 82,23
Terkos yüzde 44,45
Alibey yüzde 25,49
Büyükçekmece yüzde 38,35
Sazlıdere yüzde 35,39
Istrancalar yüzde 64,33
Kazandere yüzde 66,28
Papuçdere yüzde 40,92"