İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ verileri açıkladı

Bir dönem alarm veren İstanbul barajları yağışın da etkisiyle yükselmeye başladı.İSKİ baraj doluluk oranları artan yağışla birlikte takip ediliyor. 13 Ocak itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu henüz belli değil. 12 Ocak itibarıyla oran yüzde 42,1.Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:"Ömerli yüzde 46,02Darlık yüzde 37,87Elmalı yüzde 82,23Terkos yüzde 44,45Alibey yüzde 25,49Büyükçekmece yüzde 38,35Sazlıdere yüzde 35,39Istrancalar yüzde 64,33Kazandere yüzde 66,28Papuçdere yüzde 40,92"