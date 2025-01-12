Tekirdağ'da sır gibi olay: Villada 8 yaşındaki kız ile anne ölü bulundu! Babanın durumu ise ağır!

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde villada 8 yaşındaki kızı ile anne ölü bulundu.Babanın durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Adamın eşini ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi. Olaya dair ayrıntılar geliyor...