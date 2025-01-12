Tekirdağ'da sır gibi olay: Villada 8 yaşındaki kız ile anne ölü bulundu! Babanın durumu ise ağır!
Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde villada 8 yaşındaki kızı ile anne ölü bulundu.Babanın durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Adamın eşini ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi. Olaya dair ayrıntılar geliyor...
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak'ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi'ndeki 2 katlı villada karı koca ve 8 yaşındaki kızları silahla vurulmuş halde yerde kanlar içinde bulundu.
Anne ve kızının hayatını kaybettiği belirtildi. Babanın duran kalbi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi.
Olaya dair ayrıntılar geliyor...
Anne ve kızının hayatını kaybettiği belirtildi. Babanın duran kalbi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi.
Olaya dair ayrıntılar geliyor...