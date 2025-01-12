Marmara'nın yüksek kesimleri için kar uyarısı! İstanbul için sarı kodlu hava durumu uyarısı: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması beklenirken, İstanbul'un da aralarında olduğu 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika haberinin detayları ve il il hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok il için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı yapılan illerde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, Marmara'nın yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği; Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Hakkari çevrelerinde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ UYARISI
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının Marmara kıyılarında normalleri civarına, Marmara'nın iç kesimlerinde 1-3 derece altına düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile zamanla Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL DAHİL 13 İL İÇİN SARI KODLU ALARM! MARMARA BÖLGESİ'NE KAR GELİYOR
Öte yandan MGM'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı Sistemi'nde; İstanbul'un da aralarında olduğu 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.