Bakan Fidan’ın sözleri Fransa’nın gündemine oturdu! Ülke basınında Suriye çıkışı: Türkiye tavrını koydu!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'de yerleşik ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldiği toplantıda gündemi değerlendirdi.Fidan, Suriye sahasının terörden arındırılmasının 2025'te temel önceliklerinden biri olacağını belirterek, 'Bugün geldiğimiz noktada bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için artık yolun sonu görünmekte. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eski düzen devam etmeyecek. Suriye'deki yeni düzende artık hiç kimsenin 'ama'lı, 'fakat'lı ifadeler kullanma lüksü yoktur.' dedi.Türkiye'nin komşularıyla güçlü ortaklıklar kurmaya odaklandığını aktaran Fidan, Türkiye'nin birçok bölge ülkeleriyle ittifaklarını güçlendirmeye devam ettiğini, yoğun ve ön alıcı bir diplomasi trafiği yürüttüğünü, etkin ve saygın bir uluslararası aktör olarak öne çıktığını vurguladı.ABD ve Fransa'nın PKK/YPG'ye dair yaklaşımlarına ilişkin Fidan, terörle mücadele, Suriye'nin milli birliği ve bütünlüğü konusunda Türkiye'nin duruşunun net olduğunu belirterek, 'Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne de bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri, açıkçası dikkate almıyoruz. Bu konudaki muhatabımız Amerika'dır. Amerika ile konuşuyoruz, arkasına takılan ülkelerle değil. Fransa'nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır. YPG'ye, hapishane hizmetleri verdirip, daha sonra 'ben onu destekleyeceğim' demesi değildir. O zaman kendi tutuklularımı alayım, bütün PKK'lıları Fransa'da bir adaya veya Fransa'da herhangi bir ile koyayım. Orada da başka bir unsuru toplayayım, onları orada getirmeden muhafaza edeyim. Böyle bir dünya olabilir mi? Dünya bunu anlamak zorunda. Sen, kendi DEAŞ tutuklularını kabul etmiyorsun. Onu hapiste tutan başka bir örgütü de desteklemeyi başka bir politikayla ifade ediyorsun. Bunun gerçeklerle, ciddiyetle alakası yok.' İfadelerini kullandı.Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekle bilinen Fransa'da Bakan Fidan'ın sözleri geniş yankı uyandırdı.France24, 'Türkiye, Fransa'ya yüklendi' başlıklı haberinde Bakan Fidan'ın konuşmalarına geniş yer verdi. France24'ün haberinde 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris'i Türkiye'nin güvenlik endişelerine göz yummakla suçlayarak, Fransa'nın Suriye'de tutuklu bulunan Fransız cihatçı militanları geri alması çağrısında bulundu.' ifadeleri yer aldı.Gazete, 'Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta Suriye'ye operasyon başlatma tehdidinde bulundu' sözlerine de yer verdi.Fransız BFM kanalı da, 'Hakan Fidan, Cuma günü Fransa'ya, Suriye'de hapsedilen Fransız cihatçılara atıfta bulunarak, 'kendi vatandaşlarını alıp yargılanmaları için kendi hapishanelerine getirmeleri' çağrısında bulundu.' sözlerini kullandı. Bakan Fidan'ın Fransa'yı hedef alan sözleri için 'Türkiye tavrını koydu' mesajına yer veren kanal, 'Türkiye'nin bu konudaki tek muhatabının ABD olduğunu açıkladı.' ifadelerine yer verdi.