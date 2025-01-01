Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Malatya- Ankara karayolu Hava lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Y. idaresindeki 44 AFJ 005 plakalı otomobil ile O.İ. idaresindeki 44 ADE 790 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte D.İ. , Y.C.İ. ve A.Ç.İ. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.