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Beyaz Gazete
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Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ekleme: 1.01.2025 - 09:29 Güncelleme: 1.01.2025 - 09:34 / Editör: Edin Uslu
Malatya'da trafik kazası: 5 yaralıKaza, gece saatlerinde Malatya- Ankara karayolu Hava lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Y. idaresindeki 44 AFJ 005 plakalı otomobil ile O.İ. idaresindeki 44 ADE 790 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte D.İ. , Y.C.İ. ve A.Ç.İ. yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.