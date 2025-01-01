Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, il binasına giriş yaptı.Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.