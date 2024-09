Toplum Çalışmaları Enstitüsü kuruldu!

Ankara merkezli yeni düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül'de yola çıktı. Kuruluş bildirgesinde “yeni nesil zihinleri fikri üretime teşvik ederek Türkiye'nin birikimine anlamlı katkılar yapmak amacıyla” yola çıktıklarını belirten Toplum Çalışmaları Enstitüsü'ne Osman Ertürk Özel başkanlık ediyor. Enstitünün kuruluşuna dair yaptığı açıklamada Başkan Özel, “Ülkemizde objektif ölçme, değerlendirme ve analiz kabiliyetlerine sahip, uygulanabilir nitelikte öneriler sunacak kurumlara ihtiyacın her zamankinden fazla olmasından hareketle bir inisiyatif aldık” dedi.Kurucuları arasında çok sayıda akademisyenin görev aldığıToplum Çalışmaları Enstitüsü, yeni nesil zihinleri fikri üretime teşvik ederek Türkiye'nin birikimine anlamlı katkılar yapmak amacıyla 9 Eylül 2024'te Ankara'da kuruldu. Bağımsız bir düşünce kuruluşu olarak konumlanan enstitü bünyesinde; Siyaset, Dış Politika, Ekonomi, Şehircilik, Hukuk ve Adalet ile Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik direktörlükleri bulunuyor. Alanlarında yetkin isimlerden oluşan Toplum Çalışmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu'na Av. Osman Ertürk Özel başkanlık ediyor. Enstitü, odaklandığı alanlarda kronik sorunları önceleyerek saha araştırmaları, raporlar, paneller, konferanslar ve yayınlarla politik karar alıcılara ve kamuoyuna nitelikli bilgi sunmayı amaçlıyor.”Ankara merkezli kurulan yeni düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün başkanı Osman Ertürk Özel, enstitünün kuruluşuna ilişkin yaptığı açıklamada artan politik kutuplaşmanın ağır maliyetine dikkat çekti. “Türkiye'de son yıllarda artarak devam eden politik kutuplaşmanın toplumsal maliyeti ağır oldu. Bu, yaygın, yıkıcı durumdan etkilenenlerin başında da ‘itibarlı' kurumlar ve bu kurumların ‘bağımsızlığı' geliyor” dedi.Türkiye'nin genç, dinamik ve üretken beyinleriyle yola çıktıklarını vurgulayan Enstitü Başkanı Osman Ertürk Özel, “Ürettiğimiz her bilginin, kutuplaşmanın kısırlaştırıcı gölgesinden uzakta, toplumun ihtiyaçlarına yönelik olmasına özen göstereceğiz. Cumhuriyet değerleri ortak paydasında, itibarsızlaştırılan, akıl dışına itilen kurumların boşluğunu kendi sahamızda doldurmak istiyoruz. Takipçilerimiz enstitümüzün her çıktısında yalnızca bilime ve akla uygun da çalışılabildiğini görecekler” ifadelerini kullandı.Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün kuruluşunda görev alan isimler ise şöyle:Osman Ertürk Özel, Enstitü BaşkanıProf. Dr. Dilek Başar, Ekonomi Programı DirektörüDr. M. Veysel Güldoğan, Dış Politika DirektörüDr. Yavuz Selim Günay, Hukuk ve Adalet Programı Direktörüİmran Gürakan, Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik DirektörüDoç. Dr. Asmin Kavas, Şehircilik Programı DirektörüHüseyin Raşit Yılmaz, Siyaset Programı DirektörüÇiğdem Gizem Okkaoğlu, Enstitü Genel SekreteriAykutalp Arıcı, Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet Oğuz Atalay, Yönetim Kurulu ÜyesiDr. Abdullah Çağıl, Yönetim Kurulu ÜyesiVasıf İnanç Duygulu, Yönetim Kurulu ÜyesiMerve Çakır Gök, Yönetim Kurulu ÜyesiGökhan Güler, Yönetim Kurulu ÜyesiKoray Güzelderen, Yönetim Kurulu ÜyesiSelim Koru, Yönetim Kurulu ÜyesiYağmur Uzunırmak, Yönetim Kurulu Üyesi