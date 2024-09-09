Toplum Çalışmaları Enstitüsü kuruldu!
Ankara merkezli yeni düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü, anlamlı bir günde kuruldu. Yeni nesil zihinleri teşvik ederek Türkiye'nin birikimine katkı yapmayı hedefleyen Toplum Çalışmaları Enstitüsü, Başkan Osman Ertürk Özel'in liderliğinde alanında yetkin isimleri buluşturdu.
Ankara merkezli yeni düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül'de yola çıktı. Kuruluş bildirgesinde “yeni nesil zihinleri fikri üretime teşvik ederek Türkiye'nin birikimine anlamlı katkılar yapmak amacıyla” yola çıktıklarını belirten Toplum Çalışmaları Enstitüsü'ne Osman Ertürk Özel başkanlık ediyor. Enstitünün kuruluşuna dair yaptığı açıklamada Başkan Özel, “Ülkemizde objektif ölçme, değerlendirme ve analiz kabiliyetlerine sahip, uygulanabilir nitelikte öneriler sunacak kurumlara ihtiyacın her zamankinden fazla olmasından hareketle bir inisiyatif aldık” dedi.
ALANINDA YETKİN İSİMLER BİR ARAYA GELDİ
Kurucuları arasında çok sayıda akademisyenin görev aldığıToplum Çalışmaları Enstitüsü, yeni nesil zihinleri fikri üretime teşvik ederek Türkiye'nin birikimine anlamlı katkılar yapmak amacıyla 9 Eylül 2024'te Ankara'da kuruldu. Bağımsız bir düşünce kuruluşu olarak konumlanan enstitü bünyesinde; Siyaset, Dış Politika, Ekonomi, Şehircilik, Hukuk ve Adalet ile Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik direktörlükleri bulunuyor. Alanlarında yetkin isimlerden oluşan Toplum Çalışmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu'na Av. Osman Ertürk Özel başkanlık ediyor. Enstitü, odaklandığı alanlarda kronik sorunları önceleyerek saha araştırmaları, raporlar, paneller, konferanslar ve yayınlarla politik karar alıcılara ve kamuoyuna nitelikli bilgi sunmayı amaçlıyor.”
‘POLİTİK KUTUPLAŞMANIN ÜLKEYE MALİYETİ AĞIR OLDU'
Ankara merkezli kurulan yeni düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün başkanı Osman Ertürk Özel, enstitünün kuruluşuna ilişkin yaptığı açıklamada artan politik kutuplaşmanın ağır maliyetine dikkat çekti. “Türkiye'de son yıllarda artarak devam eden politik kutuplaşmanın toplumsal maliyeti ağır oldu. Bu, yaygın, yıkıcı durumdan etkilenenlerin başında da ‘itibarlı' kurumlar ve bu kurumların ‘bağımsızlığı' geliyor” dedi.
‘KUTUPLAŞMANIN KISIRLAŞTIRICI GÖLGESİNDEN UZAKTA…'
Türkiye'nin genç, dinamik ve üretken beyinleriyle yola çıktıklarını vurgulayan Enstitü Başkanı Osman Ertürk Özel, “Ürettiğimiz her bilginin, kutuplaşmanın kısırlaştırıcı gölgesinden uzakta, toplumun ihtiyaçlarına yönelik olmasına özen göstereceğiz. Cumhuriyet değerleri ortak paydasında, itibarsızlaştırılan, akıl dışına itilen kurumların boşluğunu kendi sahamızda doldurmak istiyoruz. Takipçilerimiz enstitümüzün her çıktısında yalnızca bilime ve akla uygun da çalışılabildiğini görecekler” ifadelerini kullandı.
Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün kuruluşunda görev alan isimler ise şöyle:
Osman Ertürk Özel, Enstitü Başkanı
Prof. Dr. Dilek Başar, Ekonomi Programı Direktörü
Dr. M. Veysel Güldoğan, Dış Politika Direktörü
Dr. Yavuz Selim Günay, Hukuk ve Adalet Programı Direktörü
İmran Gürakan, Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik Direktörü
Doç. Dr. Asmin Kavas, Şehircilik Programı Direktörü
Hüseyin Raşit Yılmaz, Siyaset Programı Direktörü
Çiğdem Gizem Okkaoğlu, Enstitü Genel Sekreteri
Aykutalp Arıcı, Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Oğuz Atalay, Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Abdullah Çağıl, Yönetim Kurulu Üyesi
Vasıf İnanç Duygulu, Yönetim Kurulu Üyesi
Merve Çakır Gök, Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Güler, Yönetim Kurulu Üyesi
Koray Güzelderen, Yönetim Kurulu Üyesi
Selim Koru, Yönetim Kurulu Üyesi
Yağmur Uzunırmak, Yönetim Kurulu Üyesi
ALANINDA YETKİN İSİMLER BİR ARAYA GELDİ
Kurucuları arasında çok sayıda akademisyenin görev aldığıToplum Çalışmaları Enstitüsü, yeni nesil zihinleri fikri üretime teşvik ederek Türkiye'nin birikimine anlamlı katkılar yapmak amacıyla 9 Eylül 2024'te Ankara'da kuruldu. Bağımsız bir düşünce kuruluşu olarak konumlanan enstitü bünyesinde; Siyaset, Dış Politika, Ekonomi, Şehircilik, Hukuk ve Adalet ile Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik direktörlükleri bulunuyor. Alanlarında yetkin isimlerden oluşan Toplum Çalışmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu'na Av. Osman Ertürk Özel başkanlık ediyor. Enstitü, odaklandığı alanlarda kronik sorunları önceleyerek saha araştırmaları, raporlar, paneller, konferanslar ve yayınlarla politik karar alıcılara ve kamuoyuna nitelikli bilgi sunmayı amaçlıyor.”
‘POLİTİK KUTUPLAŞMANIN ÜLKEYE MALİYETİ AĞIR OLDU'
Ankara merkezli kurulan yeni düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün başkanı Osman Ertürk Özel, enstitünün kuruluşuna ilişkin yaptığı açıklamada artan politik kutuplaşmanın ağır maliyetine dikkat çekti. “Türkiye'de son yıllarda artarak devam eden politik kutuplaşmanın toplumsal maliyeti ağır oldu. Bu, yaygın, yıkıcı durumdan etkilenenlerin başında da ‘itibarlı' kurumlar ve bu kurumların ‘bağımsızlığı' geliyor” dedi.
‘KUTUPLAŞMANIN KISIRLAŞTIRICI GÖLGESİNDEN UZAKTA…'
Türkiye'nin genç, dinamik ve üretken beyinleriyle yola çıktıklarını vurgulayan Enstitü Başkanı Osman Ertürk Özel, “Ürettiğimiz her bilginin, kutuplaşmanın kısırlaştırıcı gölgesinden uzakta, toplumun ihtiyaçlarına yönelik olmasına özen göstereceğiz. Cumhuriyet değerleri ortak paydasında, itibarsızlaştırılan, akıl dışına itilen kurumların boşluğunu kendi sahamızda doldurmak istiyoruz. Takipçilerimiz enstitümüzün her çıktısında yalnızca bilime ve akla uygun da çalışılabildiğini görecekler” ifadelerini kullandı.
Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün kuruluşunda görev alan isimler ise şöyle:
Osman Ertürk Özel, Enstitü Başkanı
Prof. Dr. Dilek Başar, Ekonomi Programı Direktörü
Dr. M. Veysel Güldoğan, Dış Politika Direktörü
Dr. Yavuz Selim Günay, Hukuk ve Adalet Programı Direktörü
İmran Gürakan, Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik Direktörü
Doç. Dr. Asmin Kavas, Şehircilik Programı Direktörü
Hüseyin Raşit Yılmaz, Siyaset Programı Direktörü
Çiğdem Gizem Okkaoğlu, Enstitü Genel Sekreteri
Aykutalp Arıcı, Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Oğuz Atalay, Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Abdullah Çağıl, Yönetim Kurulu Üyesi
Vasıf İnanç Duygulu, Yönetim Kurulu Üyesi
Merve Çakır Gök, Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Güler, Yönetim Kurulu Üyesi
Koray Güzelderen, Yönetim Kurulu Üyesi
Selim Koru, Yönetim Kurulu Üyesi
Yağmur Uzunırmak, Yönetim Kurulu Üyesi