Okullar açıldı! İstanbul'da ilk gün trafikte yoğunluk oluştu

Yeni eğitim öğretim yılının bu sabah itibariyle başlamasıyla öğrenci ve veliler yollara düştü. İstanbul’da özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 55 olduğu görüldü. Trafik yoğunluğu havadan dron ile görüntülendi.