MSB duyurdu: Bir şehidimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar'ın ağır yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.