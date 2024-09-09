MSB duyurdu: Bir şehidimiz var!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar'ın ağır yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.' açıklamasında bulundu.