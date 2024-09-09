MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildiğini duyurdu.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; 5 Eylül'de düzenlenen hava harekatında Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğü aktarıldı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. 5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekâtında; Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi'