  • USD: 33,89 - 33,95
  • EURO: 37,67 - 37,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Faciaya ramak kala! Konser alanına yıldırım düştü

Japonya'nın Tochigi eyaletinde bir konser alanına yıldırım düşmesi sonucu dokuz kişi yaralandı. Etkinlik tedbir amacıyla iptal edildi.

Ekleme: 9.09.2024 - 14:05 Güncelleme: 9.09.2024 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Faciaya ramak kala! Konser alanına yıldırım düştüJaponya'nın Tochigi eyaletindeki Mooka şehrinde facianın eşiğinden dönüldü. Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışa rağmen gerçekleştirilen bir konser sırasında, etkinlik alanına yıldırım düştü.

Yerel yetkililer, 12 bin kişinin katıldığı etkinlikte temizlik görevlisi olarak çalışan dokuz kişinin vücutlarında yanma ve uyuşma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığını, çalışanların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Yerel saatle 16.20 sıralarında yaşanan olayın ardından etkinliğin tedbir amacıyla iptal edildiği bildirildi.