Emine Erdoğan'dan paralimpik sporculara tebrik mesajı

Emine Erdoğan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkeye tarihi başarı kazandıran tüm milli sporcuları tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Paris 2024, sadece zaferlerin değil, emeğin ve inancın taçlandığı yer oldu. Paralimpik Olimpiyatları'nda ülkemize tarihi bir başarı kazandıran tüm milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun' ifadelerini kullandı.Emine Erdoğan'ın paylaşımında milli sporcuların yer aldığı görsel ile Türk bayrağı da yer aldı.