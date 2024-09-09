Emine Erdoğan'dan 2024-2025 eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı dileğinde bulundu.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#OkullarAçılıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Büyümek, öğrenmekle başlar. Yeni eğitim yılının, nice öğrenmelerle çocuklarımızın yüreklerini zenginleştirmesini temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum."Emine Erdoğan, paylaşımında kitap ve kalem emojilerine de yer verdi.