Deprem uzmanı uyardı! O bölgelere dikkat

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli yeni bir depremin yaşanmasının ardından uzmanlardan gelen yeni uyarılar dikkat çekti.Merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından korkulu anlar yaşayan vatandaşlar uyarılara kilitlendi.Deprem üretebilecek aktif fay hatlarının yoğunlukta olması Türkiye genelinde deprem korkusu yaşanmasına sebep olurken deprem uzmanı Şükrü Ersoy'dan Kahramanmaraş depremi sonrasında çarpıcı açıklamalar geldiGeçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli yeni bir depremin yaşanmasının ardından uzmanlardan gelen yeni uyarılar dikkat çekti.Merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından korkulu anlar yaşayan vatandaşlar uyarılara kilitlendi.Deprem üretebilecek aktif fay hatlarının yoğunlukta olması Türkiye genelinde deprem korkusu yaşanmasına sebep olurken deprem uzmanı Şükrü Ersoy'dan Kahramanmaraş depremi sonrasında çarpıcı açıklamalar geldiNormal şartlar altında 5'in üzerinde deprem beklemiyorum ama yüzde yüz garanti verilebilecek bir durum değil. Büyük bir deprem olduğu zaman bir süre artçılar yaşanır ama uzun bir süre büyük deprem olmaz. 5'ten sonra burada küçük depremlerin yaşanma durumu var ama büyük bir deprem beklemiyorum.” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Kahramanmaraş'ta meydana gelen bu son depremin beklenen İstanbul depremini tetiklemeyeceğini ancak dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, 'Beklenen İstanbul depremiyle alakası olamaz. Ama çok çok dikkatli olmalıyız. Oranın fayı farklı. Bugün olmazsa gelecekte Marmara'da bir deprem meydana gelecek. Depremi önceden kimse söyleyemiyor. Ege Bölgesi'nin çok fazla faylardan ibaret olduğunu biliyoruz. 1970'ten bu yana önemli bir deprem yok ama yıkıcı bir depremin olması bizi şaşırtmaz.' dedi.