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Beyaz Gazete
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Çorum’da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Mecitözü ilçesinde, iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Ekleme: 9.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 9.09.2024 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Çorum’da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralıÇorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Köseyüp köyü yakınlarında İbrahim T. idaresindeki cip ile Salih T. idaresindeki cip çarpıştı.
Kazada Huri Kara hayatını kaybetti, sürücülerle Nihat K., Badeser T., Hatice V., Ayhan T. ve Satı D. yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum’da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı


YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Huri Kara’nın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

İNCELEME SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.