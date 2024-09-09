Çorum’da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Mecitözü ilçesinde, iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Köseyüp köyü yakınlarında İbrahim T. idaresindeki cip ile Salih T. idaresindeki cip çarpıştı.Kazada Huri Kara hayatını kaybetti, sürücülerle Nihat K., Badeser T., Hatice V., Ayhan T. ve Satı D. yaralandı.İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.Huri Kara’nın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.