Balıkesir'de motosikletle kaza yapan astsubay yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Erdek Caddesi Asit Kavşağı mevkisinde meydana Bandırma 6'nci Ana Jet Üssü'nde astsubay olarak çalışan Ömer Kaygusuz'un kullandığı 10 AKD 444 plakalı motosiklet kaza yaptı.İddiaya göre motosiklet yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı istikamete giden M.T. (48) idaresindeki yolcu otobüsün altına girerek sürüklendi.Ömer Kaygusuz, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye ekip gönderildi. Kaygusuz'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.T. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.