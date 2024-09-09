Antalya'da yoldan çıkan otomobil 50 metre yuvarlandı: Sürücü öldü
Kepez'de direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı otomobil şarampole yuvarlanarak 50 metre boyunca takla attı. Yaşanan kaza sonrası araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Uğur Bozdoğan, sabah saatlerinde işe gitmek için otomobiliyle evden çıktı.
Fatih Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücü Bozdoğan, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
50 METRE BOYUNCA TAKLALAR ATTI
Sürüklenerek şarampole yuvarlanan otomobil, yaklaşık 50 metre boyunca taklalar attı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Bozdoğan'a ilk müdahaleyi yaptı.
SÜRÜCÜ FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ
İtfaiye ekibinin demir kesme makinesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan Bozdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uğur Bozdoğan'ın cansız bedeni, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yola çıkarıldı.
4 AYLIK BEBEĞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Uğur Bozdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Bozdoğan'ın 4 aylık kız bebek babası olduğu öğrenildi.
Fatih Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücü Bozdoğan, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
50 METRE BOYUNCA TAKLALAR ATTI
Sürüklenerek şarampole yuvarlanan otomobil, yaklaşık 50 metre boyunca taklalar attı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Bozdoğan'a ilk müdahaleyi yaptı.
SÜRÜCÜ FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜ
İtfaiye ekibinin demir kesme makinesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan Bozdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uğur Bozdoğan'ın cansız bedeni, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yola çıkarıldı.
4 AYLIK BEBEĞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Uğur Bozdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Bozdoğan'ın 4 aylık kız bebek babası olduğu öğrenildi.