Antalya'da yoldan çıkan otomobil 50 metre yuvarlandı: Sürücü öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Uğur Bozdoğan, sabah saatlerinde işe gitmek için otomobiliyle evden çıktı.Fatih Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücü Bozdoğan, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.Sürüklenerek şarampole yuvarlanan otomobil, yaklaşık 50 metre boyunca taklalar attı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Bozdoğan'a ilk müdahaleyi yaptı.İtfaiye ekibinin demir kesme makinesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan Bozdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Uğur Bozdoğan'ın cansız bedeni, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yola çıkarıldı.Uğur Bozdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Bozdoğan'ın 4 aylık kız bebek babası olduğu öğrenildi.