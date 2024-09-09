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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları haftaya yatay seyirde başladı. Altın yatırımcıları bu hafta Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyonuna kilitlendi. Açıklanacak rakam Fed'in faiz indirim hızına işaret edecek. İşte 9 Eylül günü altın fiyatları

Ekleme: 9.09.2024 - 09:17 Güncelleme: 9.09.2024 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları haftaya yatay seyirde başladı. Altın yatırımcıları bu hafta Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyonuna kilitlendi. Açıklanacak rakam Fed'in faiz indirim hızına işaret edecek.

Geçtiğimiz cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam rakamı beklentilerin altında kalarak Fed'in daha fazla indirim yapması beklentilerine yol açmıştı.

İşte yeni haftaya başlarken altın fiyatları

Gram altın 2,730 TL

Çeyrek altın 4,512 TL

Yarım altın 9,052 TL

Cumhuriyet altını 18,520 TL

ONS altın 2,496 dolar