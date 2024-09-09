Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları haftaya yatay seyirde başladı. Altın yatırımcıları bu hafta Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyonuna kilitlendi. Açıklanacak rakam Fed'in faiz indirim hızına işaret edecek. İşte 9 Eylül günü altın fiyatları
Altın fiyatları haftaya yatay seyirde başladı. Altın yatırımcıları bu hafta Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyonuna kilitlendi. Açıklanacak rakam Fed'in faiz indirim hızına işaret edecek.
Geçtiğimiz cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam rakamı beklentilerin altında kalarak Fed'in daha fazla indirim yapması beklentilerine yol açmıştı.
İşte yeni haftaya başlarken altın fiyatları
Gram altın 2,730 TL
Çeyrek altın 4,512 TL
Yarım altın 9,052 TL
Cumhuriyet altını 18,520 TL
ONS altın 2,496 dolar