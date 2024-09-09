Adıyaman'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
Hafif ticari aracın takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 61 AAY 399 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar mevkiinde takla atarak şarampole yuvarlandı.
Meydana gelen kazada, araç sürücüsü M.K. ile araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Meydana gelen kazada, araç sürücüsü M.K. ile araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.