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Adıyaman'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Hafif ticari aracın takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 9.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 9.09.2024 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralıM.K. idaresindeki 61 AAY 399 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar mevkiinde takla atarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada, araç sürücüsü M.K. ile araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı