Isparta'da 18 yaşındaki gencin hazin sonu

Isparta Yeni Sanayi Sitesi'nde egzoz tamiri ve bakımı yapılan iş yerinde korkunç bir cinayet meydana geldi.Sadık Enes Aydenir ile Hasan Kabalak arasında çıkan tartışmada kan döküldü.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydenir, Kabalak'ı sırtından bıçakladı.Yaralanan Kabalak ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Olay sonrası kaçan Sadık Enes Aydenir ise yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Aydenir, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.Hasan Kabalak'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün memleketi Sav beldesinde öğle vakti toprağa verildi.