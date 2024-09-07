Kocaeli'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Abdullah Yüzer (70) öldü, yanındaki Turgay Yüzer ve Firdes Yüzer yaralandı.

Kocaeli'de kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Tavşancıl mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Abdullah Yüzer idaresindeki 34 Z 0830 plakalı otomobil, yol ayrımında bariyerlere çarptı.İhbarla bölgeye gelen itfaiyeciler, sürücü ile araçtaki Turgay Yüzer ve Firdes Yüzer'i sıkıştıkları yerden çıkardı.Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gebze'deki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Abdullah Yüzer, kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.