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Kocaeli'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Abdullah Yüzer (70) öldü, yanındaki Turgay Yüzer ve Firdes Yüzer yaralandı.

Ekleme: 7.09.2024 - 16:15 Güncelleme: 7.09.2024 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varKocaeli'de kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Tavşancıl mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Abdullah Yüzer idaresindeki 34 Z 0830 plakalı otomobil, yol ayrımında bariyerlere çarptı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiyeciler, sürücü ile araçtaki Turgay Yüzer ve Firdes Yüzer'i sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gebze'deki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Abdullah Yüzer, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.