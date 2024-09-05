Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları yarın açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları öncesinde sakin seyir izliyor. Yarın açıklanacak veri Fed'in faiz indirim hızını belirleyebilir.
Altın fiyatları yarın açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları öncesinde sakin seyir izliyor. Yarın açıklanacak veri Fed'in faiz indirim hızını belirleyebilir.
Rakam yarın TSİ 15:30'da açıklanacak.
Gram altın 2,729 TL
Çeyrek altın 4,521 TL
Yarım altın 9,070 TL
Cumhuriyet altını 18,512 TL
ONS altın 2,499 dolar
Rakam yarın TSİ 15:30'da açıklanacak.
Gram altın 2,729 TL
Çeyrek altın 4,521 TL
Yarım altın 9,070 TL
Cumhuriyet altını 18,512 TL
ONS altın 2,499 dolar