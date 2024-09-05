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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları yarın açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları öncesinde sakin seyir izliyor. Yarın açıklanacak veri Fed'in faiz indirim hızını belirleyebilir.

Ekleme: 5.09.2024 - 09:11 Güncelleme: 5.09.2024 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları yarın açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları öncesinde sakin seyir izliyor. Yarın açıklanacak veri Fed'in faiz indirim hızını belirleyebilir.

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Rakam yarın TSİ 15:30'da açıklanacak.

Gram altın 2,729 TL

Çeyrek altın 4,521 TL

Yarım altın 9,070 TL

Cumhuriyet altını 18,512 TL

ONS altın 2,499 dolar