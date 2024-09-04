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Adana'da yangın! Alevler bir anda etrafı sardı

Adana'da, kırtasiye malzemeleri bulunan bir depoda çıkan yangını söndürme çalışması başlatıldı.

Ekleme: 4.09.2024 - 09:26 Güncelleme: 4.09.2024 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Adana'da yangın! Alevler bir anda etrafı sardıAdana'nın merkez Yüreğir ilçesi Mehmet Yeşil Karşıyaka Sanayi Sitesi'ndeki kırtasiye malzemeleri bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'da yangın! Alevler bir anda etrafı sardı

Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Adana'da yangın! Alevler bir anda etrafı sardı

Çevik kuvvet polislerince çevrede güvenlik önlemi alınırken takviye olarak yangın yerine TOMA sevk edildi.