'Evlilik kredisi' uygulamasında yeni dönem: Fona Karabük, Bartın ve Zonguldak da dahil edildi

"Evlilik kredisi" uygulamasında yeni dönem başlıyor. Fona TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak da dahil edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve gençlik fonu projesinin pilot uygulamasında ikinci bölümünün başladığını duyurdu, "Fona Karabük, Bartın ve Zonguldak’ı dahil ettik. bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık" dedi.Aile ve gençlik fonuna bugüne kadar 12 bin 132 çiftin başvurduğunu, şu ana kadar şartları yerine getiren toplam 3 bin 963 çiftin söz konusu krediden yararlandığını belirten Bakan Göktaş, "Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz" açıklamasında bulundu.