Bakan Fidan, New York’ta Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı

ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gazze Temas Grubu’nun Avrupa Birliği ve Norveç ile işbirliği halinde düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gazze Temas Grubu'nun Avrupa Birliği ve Norveç ile işbirliği halinde düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile de bir araya geldi.